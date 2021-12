Bruna Biancardi volta a Paris para visitar Neymar pela terceira vez em três meses

06/12/2021 | 14:11



A empresária e influencer Bruna Biancardi está de volta a Paris e se encontra hospedada na casa de Neymar. Mesmo afirmando estar solteira, é a terceira vez que ela voa para a capital francesa em três meses, desde que começou seu suposto affair com o craque brasileiro, no final de julho.

Apesar de nunca terem assumido o relacionamento de forma pública, a empresária costuma visitar frequentemente o jogador em Paris, além de trocar interações nas redes sociais. Bruna se mantém íntima e sabe das festas e envolvimento do craque com outras mulheres, como a atriz e cantora Mariana Rios. Como você viu, ela já havia negado os boatos de um relacionamento aberto com o craque.

Com Neymar descansando por conta de uma lesão, a influenciadora decidiu auxiliar na sua recuperação e mostrar sua solidariedade, tendo chegado até a comandar o almoço no último domingo, dia 5, e dividiu todos os detalhes através das redes sociais. Para quem não sabe, ela tem toda a liberdade na residência do jogador e recebeu até acesso à sua garagem. Ao chegar em Paris, há alguns dias, ela também postou Stories dirigindo um modelo Audi azul do jogador.

Mesmo negando o affair com o jogador, Biancardi, inclusive, já conhece os pais de Neymar e se tornou próxima dos seus melhores amigos. Será que Bruney começará 2022 com um relacionamento oficial?