Fernanda Lima faz longo desabafo sobre a maternidade nas redes sociais

06/12/2021 | 14:11



Fernanda Lima aproveitou a manhã desta segunda-feira, dia 6, para compartilhar em suas redes sociais um longo desabafo sobre a maternidade e mostrou que apesar de ser muito gostoso ser mãe, tem os seus pontos difíceis que quase ninguém conta.

A apresentadora compartilhou este longo desabafo acompanhado de uma foto vestindo um roupão ao lado de sua filha, Maria Manoela, que também estava sorridente vestindo um outro roupão colorido. Na legenda Fernanda escreveu:

E domingo de manhã como é que a gente acorda? Assim! Mentira, essa foto foi tirada há mais de dez dias numa manhã calma e saudável. Ontem levantei às sete para esquentar a dedeira da neném. Levantei, não acordei. Porque não dormi. Aliás, não durmo há dois anos (levanta a mão a mãe que também vive o perrengue da cama compartilhada e do sono que não engrena!!)Às vezes melhora e, quando melhora, faço tudo igualzinho e eis que vem uma gripe?mas a gente cuida tanto? não importa, é vírus, tá no ar. A mãe ,que resolveu reviver a maternidade, de um bebê dessa vez, já tá exausta desde o primeiro enjoo, da gravidez, do parto, do puerpério e pós puerpério e depois segue: pediatra, adaptação na escola, banho, leva e traz, bota pra comer, pra dormir, tira xixi, tira cocô, brinca, conta uma história, conta duas, conta mil? mais a atenção nos adolescentes, liga pro professor, sai do vídeo game, faz dever, bota casaco, chinelo, meia, faz a redação, a leitura, come direito, o garfo não entra de lado, passou fio dental? cuidado pra não acertar a gente com esse corpo de adulto e alma de criança, vai machucar, machucou. Poxa falei 10 vezes q ia machucar? Então neném chora de incômodo, não quer banho, não quer remédio, não quer comer, vai no lúdico que sempre dá certo, demora mais, bem mais? só quer colo o dia todo? dou colo que é tudo que ela precisa, mas preciso ir no banheiro, não rola. Ok já passou a vontade mesmo. Pentear o cabelo e escovar os dentes, esquece. Mamãe quero passear. Mas passear aonde? Já tô um caco. Dentro de casa. Mas já tá pesada. Pode ser no carrinho? Não, no colo. Bora no colo. Choro um pouco, de cansaço e abraço bem forte como se agora eu fosse a neném pedindo colo. O choro não é por hoje, nem pela gripe da neném, mas pela demanda diária que recai sobre nós?vamos pra cama? Ela tosse, cochilo sentada, pelo menos meia horinha das 8 que um dia eu dormi... Quando escuto os passarinhos e penso, agora vai, ela puxa meu tapa-olho com aquele sorriso iluminado: conta uma história mamãe? E começa tudo de novo. Falo do lugar de mãe que não precisa pegar ônibus, nem bater cartão, nem lavar roupa, nem cozinhar.

E não foi só isso, a esposa de Rodrigo Hilbert continuou o desabafo nos comentários da publicação.

Muitas vezes quem faz isso pra nós , também deixou algum filho pra alguém cuidar. Louvadas sejam essas mulheres. Alô meninas, se liguem. Filho não é presente. Maternidade é responsabilidade. É desafiador. Hoje na minha segunda viagem como mãe, aprendi a ser mais paciente, mais presente e menos culpada? de resto a privação vem de todos os lados. Né mole não? O trabalho, o projeto, o livro, a série, o esporte, aquela viagem com as amigas? tudo pra depois, quem sabe um dia daqui uns dez anos. Mães, nosso lugar deve estar bem guardado? Evoé.