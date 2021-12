Pedro Bial promove reencontro de Xuxa e ator de Amor, Estranho Amor

06/12/2021 | 14:10



Você piscou e Pedro Bial promoveu mais um reencontro histórico! Logo depois de reunir Xuxa e Marlene Mattos, o apresentador gravou com a Rainha dos Baixinhos e o ator de Amor, Estranho Amor. De acordo com a Patrícia Kogut, Meneghel e Marcelo Ribeiro, que, aos 12 anos de idade, contracenou com ela no filme de 1982, se encontraram para mais uma parte do documentário sobre a apresentadora que Bial está dirigindo para o Globoplay.

No longa, Marcelo e Xuxa, que tinham 12 e 19 anos de idade, protagonizaram uma cena erótica para lá de polêmica - causadora de grande impacto na carreira de ambos. Ainda segundo a colunista, a dupla assistiu ao trecho e comentou a repercussão.