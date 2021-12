Olivia Rodrigo anuncia turnê a partir de 2022

06/12/2021 | 13:25



Olivia Rodrigo usou as redes sociais nesta segunda-feira, 6, para anunciar aos fãs que sairá em turnê a partir de 2022. A cantora comandará a "Sour Tour", que começará em São Francisco, na Califórnia (EUA) no dia 4 de fevereiro e terminará em Londres, no Reino Unido, em 7 de julho. A artista passará também por países como Alemanha, Itália, Suíça, Bélgica, França, Holanda e Irlanda. O Brasil não está na lista.

O álbum "Sour" foi lançado em maio pela Geffen Records e desenvolvido durante o isolamento social em decorrência da covid-19. O trabalho veio depois do sucesso de "Drivers License", uma das músicas mais tocadas nas plataformas digitais em 2021. Em junho, Olivia Rodrigo lançou "The Rose Song", música que faz parte da trilha sonora de "High School Musical: A Série: O Musical", seriado no qual a cantora atua.