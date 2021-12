O Grinch está solto! Kim Kardashian mostra que elfos de Natal foram feitos de reféns pelos filhos: Sombrio

06/12/2021 | 13:10



Parece que o Natal na casa de Kim Kardashian está sofrendo com a atuação de alguns Grinches! Através do Stories do Instagram, a socialite mostrou que os filhos haviam sequestrado quatro elfos natalinos usados como decoração - e colocado a culpa em três monstros de brinquedo!

Nas imagens, é possível ver os quatro enfeites presos à parede com fita adesiva, além de terem seus braços e pernas amarrados por cordas e uma mordaça em forma de X. Já no chão, em frente à cena do crime, três brinquedos - dois em forma de monstro em um em forma de dinossauro - estavam próximos de uma caneta, tesouras, cordas e um rolo de fita adesiva, bem como um bilhete escrito com caligrafia infantil, no qual se lia:

Nós só vamos soltá-los se vocês forem bons hoje!

Na legenda do vídeo, Kim ainda escreveu:

Eu mesma escondi os elfos ontem à noite e acordei nesta manhã com eles numa situação completamente diferente. Sombrio.

Durante a filmagem, a Kardashian ainda aparece falando com uma de suas filhas, e comenta sobre a situação:

- Esses monstros amarraram os elfos? Meu Deus! Os elfos têm Xs nas bocas? Eles dizem que só vão libertá-los se nós? Oh, olho, foram eles mesmos! Eles tem as canetas, os fios, eles tem tudo. Nossa, gente. Sim, com certeza eles fizeram isso.

Aniversário de Saint

No último domingo, dia 5, Kim Kardashian fez uma publicação especial para falar sobre o aniversário de seis anos de idade do segundo filho, Saint. No Instagram, ela compartilhou uma galeria de registros do pequeno e, na legenda, escreveu:

Meu bebê Saint completa seis anos de idade hoje! Não há ninguém como você e seu sorriso e suas habilidades de negociação. Nunca conheci ninguém que levasse Roblox [um videogame tão a sério quanto você! Obrigado por ser meu melhor amigo com os melhores aconchegos! Você acordou hoje e me prometeu que iria se aninhar comigo até os dez anos de idade! [risos] Eu te amo pra sempre!