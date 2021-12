Conheça os 5 navios e os protocolos da temporada brasileira de cruzeiros

Redação

A temporada brasileira de cruzeiros começou em novembro e pretende seguir de vento em popa até abril. Desta vez, cinco navios viajam por toda a costa do país, sendo que um deles, o Costa Fascinosa, navegará também rumo a Montevidéu (Uruguai) e Buenos Aires (Argentina).

Há roteiros de três dias disponíveis a partir de R$ 2.170. O preço médio das cabines de entradas nos cruzeiros brasileiros, no entanto, gira em torno de R$ 4 mil por pessoa.

Regras da temporada brasileira de cruzeiros 2021-2022

Para quem vai embarcar, é preciso seguir alguns protocolos definidos pela Anvisa. Confira os principais.

Apresentar comprovante de vacinação completa há pelo menos 14 dias – veja como tirar o certificado digital.

há pelo menos 14 dias – veja como tirar o certificado digital. Apresentar resultado negativo para teste de covid-19 . Ele deve ser feito em até 72 horas antes do embarque, no caso de PCR-RT, e 24 horas no caso de antígeno.

. Ele deve ser feito em até 72 horas antes do embarque, no caso de PCR-RT, e 24 horas no caso de antígeno. Preencher a Declaração de Saúde do Viajante (DSV) ao desembarcar.

Além disso, os navios devem viajar com, no máximo, 75% da capacidade. Regras de distanciamento, uso obrigatório de máscaras e testagens frequentes de até 10% das pessoas a bordo também fazem parte do protocolo definido pela Anvisa.

Por dentro dos navios

Veja alguns detalhes dos cinco navios que participam da temporada brasileira de cruzeiros 2021-2022.

Costa Diadema

Divulgação Costa Diadema

O Costa Diadema é customizado para brasileiros e reúne quase 40 tripulantes da nacionalidade dedicados a atender hóspedes que estão em busca de comodidade. O navio conta com canais de televisão e folheteria em português, como os cardápios e os diários de bordo com as atividades programadas ao longo da viagem.

Os cruzeiros a bordo Costa Diadema são inspirados no conceito Italy´s finest, com o melhor do estilo italiano de navegar em hospitalidade, gastronomia e entretenimento.

Com 1.862 cabines, sendo 756 com varanda e 64 suítes com varanda e vista para o mar, o Costa Diadema reúne uma série de serviços, incluindo oito restaurantes, três piscinas, oito jacuzzis, centro de bem-estar, festas temáticas, shows musicais, Cinema 4D e espaços dedicados para adolescentes e crianças.

Itinerários: Salvador e Ilhéus.

Costa Fascinosa

Divulgação Costa Favolosa

O Costa Fascinosa navegará em mais uma temporada brasileira de cruzeiros pelo litoral do Sudeste brasileiro e da região do Rio da Prata, dirigindo-se também a cidades como Montevidéu (Uruguai) e Buenos Aires (Argentina).

A decoração do navio é inspirada em obras clássicas do cinema. Logo na entrada principal, os visitantes observam o uso de cores quentes e lustres em formato de diamantes, que fazem alusão ao sucesso italiano Amarcord (1973). A área externa da embarcação é dedicada ao tradicional …E o Vento Levou (1939). Já o Millionaire Casino presta homenagens ao longa Quem Quer Ser Um Milionário (2008).

O Costa Fascinosa oferece ainda uma série de tratamentos relaxantes e de beleza no spa, que se estende por mais de 6 mil metros quadrados. As quatro piscinas e cinco jacuzzis do navio são outros bons espaços para descansar. Enquanto isso, quem curte movimento pode se aventurar no simulador Grand Prix, que propõe uma corrida virtual pelas principais pistas do mundo, incluindo o Autódromo de Interlagos.

Itinerários: Rio de Janeiro, Santos, Itajaí, Ilhabela, Montevidéu e Buenos Aires.

MSC Preziosa

Divulgação MSC Preziosa

O Preziosa, da armadora MSC Cruzeiros, tem capacidade para transportar mais de 4.300 viajantes. O navio ostenta atrações como o tobogã Vertigo, um dos maiores do mundo a bordo de um transatlântico. O mais legal é que, em determinado momento, as curvas do escorregador aquático saem de dentro da embarcação e passam por cima do mar.

Agora, se a ideia for relaxar, é possível optar pela aconchegante Infinity Pool, piscina com borda infinita na popa do navio, ou escolher um dos tratamentos do gigante MSC Aurea SPA, que tem 1,7 mil metros quadrados.

Das 1.751 cabines, 69 são dedicadas aos membros do MSC Yacht Club, produto de luxo da armadora. Quem opta pelo pacote tem direito a acomodações mais sofisticadas, restaurante e piscina privativa, concierge e mordomo 24 horas, sistema de bebidas all inclusive e prioridade nos momentos de embarque e desembarque.

O Preziosa também se destaca na gastronomia. São sete restaurantes, incluindo dois da rede Eataly (Eataly e Ristorante Italia), que oferecem pratos saborosos de estilo mediterrâneo, bastante adequados para viagens marítimas.

Itinerários: Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Balneário Camboriú, Ilhabela, Ilha Grande, Búzios, Cabo Frio e Ilhéus.

MSC Seaside

Divulgação MSC Seaside

O MSC Seaside é a grande novidade da temporada brasileira de cruzeiros 2021-2022, já que é a primeira vez que navega em águas brasileiras. Ele fará embarques em Santos para roteiros de seis, sete e oito noites, visitando de forma alternada Ilha Grande, Ilhabela, Ilhéus, Salvador e Maceió. O primeiro cruzeiro teve início em 1º de dezembro.

Com 323 metros de comprimento, 41 metros de largura, 72 metros de altura e 153.516 toneladas brutas, o navio tem projeto inspirado nos condomínios de praia de Miami . A infraestrutura de lazer inclui piscinas e parque aquático.

Itinerários: Santos, Salvador, Maceió, Ilha Grande e Búzios.

MSC Splendida

Divulgação MSC Splendida

Diversão não falta no MSC Splendida, mais um gigante dos mares que faz parte da temporada brasileira de cruzeiros 2021-2022. A bordo, os passageiros encontram piscinas com toboágua, cassino, cinema 4D, um simulador de Fórmula 1 e um espaço infantil desenvolvido em parceria com as marcas Chicco e Lego. Isso sem contar uma balada.

Na hora de comer, há 18 bares e seis restaurantes. Pratos italianos e de gastronomia oriental fazem parte dos menus.

Itinerários: Santos, Porto Belo, Camboriú, Ilhabela e Cabo Frio.2021