Retrospectiva do TikTok: tendências, criadores e o que bombou em 2021

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



06/12/2021 | 12:55



Divulgada hoje (6), a retrospectiva do TikTok analisa tendências, criadores, movimentos e momentos que embalaram o Brasil e o mundo em 2021. Além disso, a rede social convida os usuários a relembrar seus momentos mais memoráveis. O recurso “Pergunte no TikTok” permite que a pessoa escolha uma pergunta que deseja responder sobre o seu ano no aplicativo, como “Qual foi o seu destaque em 2021?” ou “Qual foi o seu momento mais feliz em 2021?”.

Vídeos favoritos em “Para você”

Vídeos mais divertidos

Músicas favoritas

Novos criadores

Tendências do TikTok em 2021

Receitas e dicas de comida

Produtos na lista de desejos

Vídeos esportivos

Vídeos educativos