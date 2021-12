Memorial a Anne Frank nos EUA sofre vandalismo, com pichações nazistas

06/12/2021 | 12:46



Um memorial em homenagem à jovem judia Anne Frank, vítima do holocausto durante a 2ª Guerra Mundial, foi pichado com suásticas e mensagens nazistas na noite do último sábado, dia 4, em Boise, cidade americana localizada no Estado de Idaho. De acordo com a polícia local, as pichações foram feitas em três túneis ao longo do Boise Greenbelt, nos arredores do Anne Frank Human Rights Memorial, único memorial à Anne Frank nos EUA. Anne ficou famosa pelo diário no qual relata o cotidiano de sua família enquanto tentavam se esconder do regime nazista.

As pichações foram descobertas durante o Hannukah, um importante feriado judaico de oito dias, também conhecido como Festival das Luzes. Durante a data festiva, o memorial está organizando uma programação em comemoração à vida e ao espírito de Anne Frank, de acordo com o jornal americano "Idaho Statesmen".

"Reconhecemos a relevância de este ser o último sábado de Hanukkah e estamos entrando em contato com os líderes judeus em nossa comunidade para que saibam que não toleraremos tal comportamento odioso e repulsivo em nossa cidade", disse o chefe de polícia Ryan Lee, em comunicado divulgado pela polícia de Boise.

Uma investigação foi aberta para tentar identificar os responsáveis pelas pichações, que foram cobertas pelas autoridades municipais ainda no sábado.