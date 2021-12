Bebê engasgado é salvo por agente da Ecovias; Confira o vídeo

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



06/12/2021 | 12:24



O último domingo (5,) foi especial para a Ecovias (concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes), e uma família de São Paulo. A vida de um menino de apenas três anos foi salva graças à agilidade da equipe da concessionária, em especial do Controlador de Tráfego, Everton Melo. O Centro de Controle Operacional da administradora do Sistema Anchieta-Imigrantes recebeu, por meio do telefone de emergência, a informação de um possível atropelamento na altura do km 63 da rodovia dos Imigrantes, sentido capital.

Everton foi contatado, e junto com o operador de tráfego Renan Fernandes, seguiu em segurança, no contra fluxo da rodovia, para chegar o quanto antes ao local da ocorrência. Lá, ao invés de atropelamento, encontraram a família e o bebê engasgado e já inconsciente. Everton imediatamente realizou a manobra de Heimlich, própria para desengasgar (simular a tosse, por meio da elevação do diafragma e aumento da pressão intratorácica), o que permitiu que o pequeno voltasse a respirar. A criança então foi levada, junto com os pais, até a ambulância mais próxima, e de lá nossa equipe médica os encaminhou com todo o suporte até o PS Infantil de Cubatão. O menino passa bem e já está em casa neste momento.