Leda Nagle, Fefa Moreira, Lucia Veríssimo e outras celebridades lamentam morte de Mila Moreira

06/12/2021 | 12:10



Foi confirmada nesta segunda-feira, dia 6, a morte da atriz Mila Moreira. Diante disso, diversos famosos realizaram homenagens póstumas à artista, como foi o caso de Leda Nagle, que publicou uma galeria de fotos ao lado da amiga e lamentou a perda na legenda:

Na vida, nas festas, nos almoços de domingo, nos carnavais e réveillons com nossa família escolhida, nas conversas compridas com as duas falando sem parar... Meu Deus, que saudade vamos sentir da elegante Mila Moreira. Triste e chocada! Além disso, Leda também compartilhou em seu canal do Youtube um vídeo mostrando uma entrevista com a atriz.

Lucia Veríssimo também fez questão de homenagear a amiga:

Foi exatamente com esse astral que você estava naquele almoço há duas semanas. E combinamos tantas viagens, nós prometemos encontros tão bacanas? Você sempre tão meiga, amorosa, amiga. Que susto amanhecer com essa notícia. Que se faça luz em seu caminhar querida Mila.

Fefa Moreira, prima de Mila, também publicou registros ao lado da atriz:

Prima querida... Ainda estou sem acreditar. Você me inspirou em assumir meu nome artístico. Me falou tanta coisa sobre nossa carreira que vou guardar para sempre. Perco minha prima e o Brasil perde a Mila Moreira. Há um mês atrás eu prometi te levar um vinho assim que fosse ao Rio para papearmos e eu te contar as novidades. Não deu tempo, mas tenho certeza que você vai celebrar sua linda trajetória de onde estiver. Muito obrigada por tantos conselhos, por me prestigiar sempre... Longe e perto... Mesmo sendo minha prima famosa. Amo você. Descanse em paz.

A atriz Regiane Alves resgatou um clique ao lado de Mila no Twitter:

Muito triste acordar e saber da partida da querida Mila Moreira, excelente atriz que eu tive a sorte de trabalhar junto por duas vezes. Dona de uma simpatia e elegância únicas. Meus sentimentos aos familiares e amigos

A atriz Virginia Cavendish publicou uma foto antiga de Mila junto da seguinte legenda:

Mila Moreira. Sinto muito. Descanse em paz. Segunda feira de luto.