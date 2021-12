Justiça autoriza emprego da Força Nacional em apoio à PF em terra indígena no RS

06/12/2021 | 12:01



O Ministério da Justiça autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança, pelo período de 30 dias, em apoio à Polícia Federal (PF), na Terra Indígena Serrinha, localizada no Rio Grande do Sul. De acordo com Portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, dia 6, a Força Nacional irá atuar nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. O prazo do apoio prestado pela Força Nacional poderá ser prorrogado, caso seja solicitado.