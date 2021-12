St. Barth, no Caribe, flexibiliza a entrada de brasileiros

Redação

St. Barth, no Caribe, é uma ilha próxima a St. Martin. famosa pelas praias de areias brancas e pelas lojas de grife. O território francês é bastante procurado por casas em lua de mel, já que conta com bons hotéis e ambientes sofisticados.

A boa notícia para os brasileiros é que as regras de acesso à região, que permaneceu meses fechada por conta da pandemia do novo coronavírus, foram flexibilizadas. Agora, basta apresentar certificado de vacinação e teste de covid-19 PCR-RT negativo em até 48 horas antes do embarque para entrar na ilha sem precisar cumprir quarentena.

Regras para entrar em St. Barth, no Caribe

Caso pretenda viajar para St. Barth, no Caribe, os brasileiros devem cumprir os seguintes procedimentos:

Apresentar certificado de vacinação completa com um dos imunizantes aceitos pela União Europeia, como Pfizer, Astrazeneca e Johnson e Johnson ; Quem tomou CoronaVac só é liberado para entrar sem quarentena em St. Barth caso tenha tomado a terceira dose com uma das vacinas aprovadas pela União Europeia.

com um dos imunizantes aceitos pela União Europeia, como ; Quem tomou só é liberado para entrar sem quarentena em St. Barth caso tenha tomado a terceira dose com uma das vacinas aprovadas pela União Europeia. É recomendado viajar com a carteirinha da vacinação original e também com o comprovante, que pode ser emitido em português e inglês, via ConecteSus.

Apresentar teste de covid-19 RT-PCR ou teste antígeno negativo realizado em até 48 horas antes do embarque.

ou teste negativo realizado em até 48 horas antes do embarque. Para visitantes não vacinados, apresentar teste negativo RT-PCR ou teste antígeno realizado em até 24 horas, cumprir sete dias de isolamento e realizar novo teste no oitavo dia.

Onde ficar em St. Bath

Le Sereno

Um dos hotéis mais badalados de St. Bath é o Le Sereno. O local conta com DJs dando som no entorno da piscina durante o almoço e promove aulas de kitesurfe nas águas planas da região. As suítes são confortáveis, e a gastronomia é de primeira.

Le Toiny

Este hotel domina a selvagem praia de Le Toiny, um dos refúgios mais incríveis de St. Bath, no Caribe. Conta com chalés com piscina privativa, muitos deles com borda infinita e com linda vista da paisagem.