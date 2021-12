João Guilherme volta a seguir Jade Picon no Instagram

06/12/2021 | 11:10



Após término polêmico, envolvendo o participante do reality show, A Fazenda 13, Gui Araújo, João Guilherme voltou a seguir a ex-namorada Jade Picon no Instagram. Os fãs ficaram surpresos ao notarem a novidade no último sábado, dia 4.

Como você viu, o casal esteve junto desde 2018 e anunciou o término em agosto deste ano, após três anos de relacionamento. Na época do término, ambos fizeram postagens no Instagram demonstrando gratidão pelo tempo que passaram juntos e indicando um término saudável.

Caso você não saiba, durante uma das festas do reality A Fazenda, Gui Araújo afirmou em rede nacional ter vivido um romance proibido com a empresária enquanto ela ainda namorava João. O influenciador é um dos melhores amigos de Leo Picon, irmão de Jade, além de ser veterano no universo dos realities e um dos protagonistas do De Férias com o Ex da MTV. A sua fala polêmica gerou inúmeros boatos de uma suposta traição, levando Jade a ser duramente criticada e deixar se ser seguida por João no Instagram.

Aguardando pelos próximos capítulos, comenta uma internauta no Instagram.

Agora que o casal voltou a se seguir, será possível uma amizade?