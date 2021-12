Jennifer Lawrence ostenta barrigão de gravidez em première de novo filme

06/12/2021 | 11:10



Desde a confirmação de sua primeira gravidez, em setembro deste ano, Jennifer Lawrence tem sido bastante discreta quanto à gestação. Por isso mesmo, a atriz acabou roubando a cena ao surgir no tapete vermelho da première de seu mais novo longa, Não Olhe Para Cima, usando um vestido dourado da marca Dior que ressaltva o barrigão! O look foi completado por joias da Tiffany & Co e por um penteado preso simples.

Durante o evento, Jennifer ainda posou com Leonardo DiCaprio, que ocupa o cargo de protagonista da trama ao seu lado. Durante as fotos, os dois sorriram um para o outro e a atriz foi flagrada acariciando a barriga com as mãos.

No longa, que também conta com a presença de Meryl Streep, Lawrence e DiCaprio são cientistas pouco conhecidos que identificam um meteoro vindo em direção à Terra e decidem relatar a emergência às autoridades e à população - mas não são levados a sério. O filme estreia em 24 de dezembro, na Netflix.

De acordo com a revista People, a estrela da franquia Jogos Vorazes teria respondido à algumas rápidas perguntas sobre sua gravidez e afirmado que, apesar de se sentir grata e animada para se tornar mãe, ela pretende deixar o filho fora de conversa.

Se eu estivesse em um jantar e alguém dissesse, Meu Deus, você está esperando um bebê, eu não diria tipo, Deus, não posso falar sobre isso. Afaste-se de mim, seu psicopata! Mas todos os instintos do meu corpo querem proteger sua privacidade pelo resto de sua vida, tanto quanto eu puder. Não quero que ninguém se sinta bem-vindo em sua existência. E eu sinto que isso começa sem incluí-los nesta parte do meu trabalho.