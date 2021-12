Luísa Sonza canta Penhasco com Whindersson Nunes e Vitão na plateia

06/12/2021 | 11:10



Luísa Sonza fez uma participação no evento de pagode de Ludmilla, o Numanice, no último sábado, dia 4. Nas redes sociais, as cantoras exibiram detalhes da colaboração, mas Léo Dias divulgou um detalhe curioso sobre a estreia da festa.

Enquanto Luísa cantava Penhasco no palco, seus ex-companheiros, Vitão e Whindersson Nunes, a acompanham da plateia.

A canção é sobre o fim do casamento com Whindersson Nunes e está no álbum Doce 22, lançado em julho. O projeto é um manifesto da cantora sobre tudo o que ela passou ao longo da trajetória pessoal e profissional. Em meio a divulgação do trabalho, ela e Vitão terminaram o namoro.

Mostrando que mantém boa relação com Vitão, Luísa esteve na sexta-feira, dia 3, em um show dele em São Paulo. Ela não quis ser clicada pelos fotógrafos e nem falar com a imprensa, mas foi flagrada deixando o local e chegou a atender aos fãs no camarim.