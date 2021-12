Thales Bretas joga cinzas de Paulo Gustavo em Nova York

06/12/2021 | 10:39



Thales Bretas decidiu homenagear Paulo Gustavo em Nova York neste fim de semana. Para isso, o marido do ator levou as cinzas dele para os Estados Unidos. Paulo Gustavo morreu em 4 de maio passado, aos 42 anos, em decorrência de complicações da covid-19. O corpo foi cremado em Niterói, no Rio de Janeiro, cidade onde nasceu.

Ao lado de amigos, Thales jogou as cinzas do humorista no parque público Little Island, no Rio Hudson. "Tão bom te ter por perto, mesmo que distante? te sentir em cada lugar, em cada amigo, em cada amor espalhado pelo mundo! Hoje o mundo completa 7 meses sem sua presença física, mas você nunca estará ausente! Nunca mais. E agora, para sempre também em NY", escreveu o dermatologista na legenda do vídeo que publicou no Instagram.

Thales Bretas agradeceu o apoio dos amigos Marcus Majella, Bianca e Castro: "Foi muito lindo? o dia ficou mais colorido quando te recebeu! Obrigado, amigos, por fazerem meu dia e nossa viagem especiais", concluiu.