Morre a atriz Mila Moreira

06/12/2021 | 10:11



Morreu no dia 6 de dezembro a atriz Mila Moreira. A informação foi confirmada pelo Hospital CopaStar, no Rio de Janeiro.

O Hospital CopaStar lamenta a morte da paciente Mila Moreira na madrugada desta segunda-feira (06) e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes.

A atriz estreou nas telinhas em Marrom Glacê, de 1979, como Érica. Ela começou a carreira como modelo, aos 14 anos de idade, e participou de diversas novelas da TV Globo. Entre os sucessos estão Plumas e Paetês, Meu Bem, Meu Mal, A Indomada, Anjo Mau, Paraíso Tropical, entre outras novelas. Sua última aparição na TV foi em A Lei do Amor, de 2016, quando interpretou Gigi. Antes disso, ela ainda fez parte de Sangue Bom, O Astro e Ti Ti Ti.

Mila já foi casada com o ator Luis Gustavo, que morreu em setembro de 2021, com o designer austríaco Hans Donner e com João Carlos Balaguer, pai da modelo e atriz Joana Balaguer. Mila também já namorou o produtor musical Ronaldo Bôscoli, que foi marido de Elis Regina e morreu em 1994.