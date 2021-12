Xamã revela que ficaria com Jojo Todynho, Anitta e até Grazi Massafera

06/12/2021 | 09:10



Caso você não o conheça, Xamã é um rapper que a mulherada simplesmente fica alucinada no quanto ele tem uma beleza diferente. O cantor que está solteiro participou de um vídeo no canal de Matheus Mazzafera no YouTube, e acabou fazendo uma lista de famosas em que ele tem um certo crush!

Para quem não saber - ter um crush é mais ou menos o equivalente a ter uma certa quedinha e que simplesmente trocaria alguns beijinhos. Nesta lista, Xamã selecionou famosas como Jojo Todynho, Grazi Massafera, Aline [ex-Riscado] e até Anitta.

Além dessa lista, o rapper deixou bem claro também que sairia tranquilamente com Luísa Sonza. E Matheus Mazzafera que é um ótimo fofoqueiro entregou que os dois já tinham ficado anteriormente porque ouviu da boca de Luísa que eles se beijaram. Eita!