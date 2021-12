Fiuk rebate Tatá Werneck após acusação: Mentiroso, não

06/12/2021 | 09:10



A polêmica continua! Tatá Werneck e Fiuk continuam trocando farpas nas redes sociais após a série de críticas que o cantor recebeu por causa da entrevista concedida ao programa dela, o Lady Night.

Após a humorista falar sobre a participação dele na atração, o cantor mandou uma indireta no Stories no último domingo, dia 5. Através de um vídeo, Fiuk diz que até pode ser considerado chato, mas não mentiroso:

- Chato, chatinho assim, beleza. Eu não sou perfeito, nem finjo que sou. Mas, agora... Pô, mentiroso? Mentiroso é f**a, disse.

Sem dar continuidade ao assunto, Fiuk afirmou que está mudado e que até iria curtir uma festa, a Farofa da Gkay:

- Eu tô mudado gente, eu tô mudado.. estou indo para a farofa. Ansioso para a festinha, completou.

A declaração dele vem após uma troca de acusações em decorrência da participação dele no programa. Apesar do programa ter sido exibido na última semana, a polêmica já rolava nos bastidores desde setembro quando foi gravado.

Fiuk usou as redes sociais para dizer que estava tudo certo entre os dois e até que Tatá havia lhe mandado uma mensagem pedindo desculpas. Ele explicou que a polêmica aconteceu após a humorista sair do roteiro que havia sido combinado.

- A gente tinha combinado algumas coisas antes do programa, feito um roteiro e tal. Então ali na hora do ao vivo, normal, saiu um pouco do roteiro, vieram umas perguntas que a gente não tinha combinado.

Tatá não gostou nadinha da declaração do cantor e negou que combina previamente o roteiro com seus convidados:

Pra quem possa interessar: eu não combino roteiros com ninguém no programa. Eu explico quadros e pergunto sobre que assunto não posso falar. Ponto. O único que quadro combinado é o torta com climão que fiz na temporada passada.

Incomodada com os ataques de internautas que estavam saindo em defesa de Fiuk, Tatá resolveu responder todo mundo.

Ele se desculpou inventando algo que não aconteceu. Aí é puxado, disse para uma internauta.

Para outro seguidor, ela disparou:

Já mandei uma mensagem achando um absurdo ele falar esse tipo de coisa que nunca aconteceu!

E ainda retrucou fã de Fiuk que afirmou que ela estava alimentando o ódio e ataque de haters contra o cantor:

Alimentando ? Eu agora tô chateada mesmo! Pq ele falou uma mentira nos Stories. Eu estava fazendo de tudo para proteger ele. De tudo! Se não tivesse vazado a briga eu teria tirado tudo! Mas como vazou eu deixei só aquilo. Para vocês acharem que foi só aquilo, disse ela, explicando que apenas um pequeno trecho da entrevista foi exibido.

Ela ainda explicou novamente sobre o fato de não combinar roteiros e apenas conversou com Fiuk sobre os temas que seriam abordados:

Eu não combinei roteiro nenhum!!!! Eu perguntei sobre o que não poderia falar. Ele me disse. Depois falei: vou falar de BBB, vou zoar cigarro, vou falar de Juliette. E um dia antes saiu que ele estava namorando e a assessoria confirmou.

Outro internauta afirmou que Tatá deveria expor mais a situação e ela esclareceu:

E eu nem gosto! Eu queria proteger ele . Mas quando ele fala algo que não aconteceu ele me obriga a me defender. Eu não quero que ataquem ele. Mas também não quero mentiras.

E ainda disse em outro tuíte:

Parem. Eu fiz de tudo pra proteger ele, mas mentira eu não admito.