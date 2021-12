Irmão de Marília Mendonça lança música póstuma da cantora

06/12/2021 | 09:10



Como você viu, muitas pessoas decidiram prestar algum tipo de homenagem após a morte de Marília Mendonça e o irmão da cantora, Gustavo, que também é do meio artístico acabou lançando uma música póstuma da artista.

Intitulada Calculista, Gustavo acabou lançando o single durante o Fantástico, no último domingo, dia 5. Além disso, o irmão de Marília Mendonça e Maiara e Maraisa contaram como estão superando as últimas semanas e escolheram seguir com o plano de lançamentos.

As irmãs fizeram questão de falar que receberam muita força dos fãs e grupos de amigos para seguir em frente.

- A gente tem que agradecer a Deus por esses momentos que a gente viveu, pelas oportunidades, por toda a genialidade dela, que ela sempre estava muito à frente. Ela viveu intensamente tudo.

Caso você não saiba, Gustavo faz dupla com Dom e as apresentadoras do dominical perguntaram aos quatro artistas quem teve o ombro mais forte que deu o apoio durante este longo mês sem Marília Mendonça.

- Em um primeiro momento, quando tudo aconteceu, meu pensamento foi parar. Só que aí eu estava vendo as coisas acontecendo de uma maneira natural e pensando: cara, se eu parar vou ter que carregar uma dor de ter perdido a minha irmã. E uma dor de ter fracassado no que ela me encaminhou. Ela encaminhou eu e o Dom, entendeu?

Maraisa por sua vez contou que a mãe de Marília teve uma forte influência neste último mês.

- Eu falo que minha maior força veio de Ruth [mãe de Mendonça]