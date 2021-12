Jazz supera Cavaliers por um ponto e fatura quarta vitória seguida na NBA

06/12/2021 | 08:45



Em grande momento na temporada, o Utah Jazz obteve uma vitória apertada na noite deste domingo para ampliar sua série de vitórias na temporada regular da NBA. Fora de casa, venceu o Cleveland Cavaliers por apenas um pontos de diferença, 109 a 108, e confirmou o quarto triunfo consecutivo.

Donovan Mitchell comandou os visitantes com seus 35 pontos e seis assistências. Rudy Gobert esteve impecável nas sobras como nada menos que 20 rebotes enquanto Bojan Bogdanovic contribuiu com 16 pontos e o reserva Rudy Gay, com 15. O quarteto foi decisivo até os segundos finais, quando os Cavaliers tiveram a chance de vencer.

Maior destaque dos anfitriões na partida, Darius Garland tentou a cesta decisiva faltando menos de três segundos para o fim, mas errou o alvo. Mesmo assim, foi o responsável por conduzir os donos da casa, com seus 31 pontos e cinco assistências. Jarrett Allen e Evan Mobley obtiveram um "double-double" cada, com 17 pontos e 11 rebotes, e 14 pontos e 12 rebotes, respectivamente.

Somando agora 16 vitórias e sete derrotas, o Jazz se aproximou dos primeiros colocados da Conferência Oeste. Só está atrás do Golden State Warriors e do Phoenix Suns, ambos com 19 triunfos e quatro revezes. Já os Cavaliers ocupam o sétimo posto, com 13 vitórias e 11 derrotas.

Em outro jogo da rodada, o Toronto Raptors venceu o Washington Wizards por 102 a 90, em casa. O time canadense embalou na temporada após vencer na rodada anterior o Milwaukee Bucks, atual campeão da NBA. Com duas vitórias seguidas, começa a se descolar do pelotão de trás da Conferência Leste.

O destaque novamente foi o camaronês Pascal Siakam, responsável por 31 pontos. E Precious Achiuwa anotou um "double-double" de 10 pontos e 14 rebotes. E Chris Boucher ajudou com seus 14 pontos. Do outro lado da quadra, Kentavious Caldwell-Pope foi o principal jogador dos Wizards, com 26 pontos, sua melhor performance na temporada até agora.

O time de Toronto figura em 12º lugar, com 11 vitórias e 13 derrotas. Os Wizards aparece no quinto lugar da mesma tabela, com 14 triunfos e dez revezes.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Cleveland Cavaliers 108 x 109 Utah Jazz

Atlanta Hawks 127 x 130 Charlotte Hornets

Toronto Raptors 102 x 90 Washington Wizards

Houston Rockets 118 a 108 New Orleans Pelicans

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Charlotte Hornets x Philadelphia 76ers

Detroit Pistons x Oklahoma City Thunder

Indiana Pacers x Washington Wizards

Miami Heat x Memphis Grizzlies

Chicago Bulls x Denver Nuggets

Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves x Atlanta Hawks

Phoenix Suns x San Antonio Spurs

Golden State Warriors x Orlando Magic

Portland Trail Blazers x Los Angeles Clippers