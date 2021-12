Direto no bolso

Da Redação



06/12/2021 | 08:38



A voracidade com que a administração provisória de São Caetano mira o bolso dos moradores da cidade tem chamado atenção. Nos últimos três meses, eles passaram a pagar mais pelo tempo que utilizam o estacionamento rotativo e souberam que em 2022 terão de desembolsar mais dinheiro para honrar a taxa de lixo e a CIP (Contribuição de Iluminação Pública).

No primeiro caso podem até deixar o carro na garagem e usar o transporte público para escapar da cobrança. As demais taxas não oferecem alternativas. Uma delas está vinculada à conta de luz e outra à fatura de fornecimento de água.

A elevação da CIP será na ordem de 81%. Vai de R$ 7,07 para R$ 12,80. Neste caso específico a Prefeitura tenta se justificar jogando a culpa para o governo federal, que, por causa da crise hídrica, acionou a chamada bandeira vermelha, que estabelece custo extra para cobrir os gastos com as usinas termelétricas.

A explicação não convence, pois estabelece um índice de reajuste que é oito vezes superior à inflação registrada no período. Isso é inaceitável. Os sãocaetanenses, assim como todos no País, ainda tentam se refazer do caos imposto pela pandemia. Eles não merecem isso. Tomara que os poucos vereadores de oposição se mobilizem para questionar o prefeito interino e sua equipe de secretários para que seja revisto.

No caso do estacionamento rotativo, o aumento foi de 50%. A hora utilizada passou de R$ 2 para R$ 3. E, para piorar, como mostrou este Diário, o Ministério Público se manifestou contra a majoração e a Justiça avalizou a manutenção do preço.

Mesmo assim a Prefeitura deu de ombros e assinou um acordo.

A taxa do lixo vai ficar 10,25% mais cara, mesmo percentual usado para reajustar os IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

Tantos aumentos só fazem com que os moradores da cidade desejem ainda mais que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) defina logo os rumos políticos da cidade. A interinidade no Palácio da Cerâmica está custando caro