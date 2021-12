Diadema inaugura 5,7 quilômetros de ciclofaixa permanente

Da Redação



06/12/2021 | 08:25



Diadema promoveu ontem a terceira edição de seu Passeio Ciclístico, uma das atividades em comemoração aos 62 anos da cidade. E, como presente, os munícipes receberam, na Avenida Ulysses Guimarães, uma ciclofaixa de 5,7 quilômetros, a primeira permanente no município. A ideia do Plano de Mobilidade Urbana diademense é alcançar 130 quilômetros de via exclusiva às bicicletas. Além disso, pretende construir bicicletários ao lado dos terminais rodoviários da cidade.

“Vamos valorizar as pessoas e construir uma cidade mais humana, mais amiga das pessoas, mais amiga do meio ambiente”, disse o prefeito José de Filippi Júnior. “Vamos tirar espaços do automóvel e dar aos ciclistas e pedestres.”

Para implantar este primeiro trecho de ciclofaixa permanente, a Prefeitura teve de convencer indústrias, comércios e residências que acompanham a via. “Tivemos algumas resistências, mas não foi difícil convencer as pessoas da importância de implantarmos as ciclofaixas na cidade, onde cada um cede um pouco em nome do coletivo”, disse Dejanira Maria, coordenadora da equipe de participação popular, da secretaria de Planejamento e Gestão

Quem participou do evento foi a cicloativista Renata Falzoni, pioneira na valorização do uso da bicicleta no Brasil, “As ciclofaixas são a salvação das cidades. A esmagadora maioria da população nas cidades atormentadas por congestionamentos gostaria de não depender de automóvel, que ocupa muito espaço e faz com que trabalhadores morem longe dos empregos”, considerou.