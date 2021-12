Com recorde de público, Ceará e América-MG empatam e adiam sonho da Libertadores

05/12/2021 | 21:21



O sonho de disputar a Copa Libertadores pela primeira vez na história ficou para a última rodada para Ceará e América-MG. No duelo da 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro, os dois times ficaram no empate sem gols, em partida realizada na Arena Castelão. A partida teve a presença de 51.123 torcedores, recorde do futebol cearense após a volta das torcidas.

O Ceará é o nono colocado com 50 pontos, mesmo número do América-MG, que leva vantagem no número de vitórias - 12 contra 11 - por isso está uma posição acima. O empate interrompe uma sequência de quatro vitórias consecutivas em casa do Ceará - Corinthians, Sport, Cuiabá e Fluminense.

Na quinta-feira, pela última rodada do Brasileirão, o Ceará enfrenta o Palmeiras, em São Paulo, enquanto que o América-MG recebe o São Paulo, em Belo Horizonte.

O Ceará começou pressionando o América-MG, mas foi prejudicado por duas lesões no início do jogo. Antes dos 15 minutos, o time cearense perdeu o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o atacante Jael, lesionados, que deram lugar, respectivamente para Kelvyn e Yony González.

A primeira boa chance foi do América-MG, aos 18 minutos. Ademir chutou cruzado para o gol, bola desviou em Luiz Otávio, mas João Ricardo salvou com boa defesa. Os dois times apresentaram muito pouco no primeiro tempo. No final da etapa, os dois times criaram uma chance cada. O Ceará, aos 39, chegou com Fabinho, enquanto um minuto depois, o América assustou com Felipe Azevedo.

O Ceará voltou com Cléber na vaga de Yony González do intervalo. E foi Cléber quem quase abriu o marcador aos 11 minutos. O atacante recebeu em profundidade, driblou Matheus Cavichioli, chutou, mas Anderson Jesus salvou o gol do time cearense.

Quatro minutos depois, Cléber marcou após passe de Mendoza, mas o atacante estava impedido. O Ceará voltou mais ligado e aos 17, Mateus Cavichioli salvou o América-MG duas vezes em duas conclusões de Lima.

O Ceará buscava o gol a todo instante, mas não conseguia ser objetivo na conclusão. No final, na base do contra-ataque, o América-MG chegou a assustar com duas boas chances, mas a partida terminou sem gols.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 x 0 AMÉRICA-MG

CEARÁ João Ricardo; Igor, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco (Kelvyn); Fernando Sobral, Fabinho (Marlon), Lima (Rick) e Vina; Mendoza e Jael (Yony González)(Cléber). Técnico: Tiago Nunes.

AMÉRICA-MG Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Anderson e Marlon (João Paulo); Lucas Kal, Juninho e Juninho Valoura (Fabrício Daniel);Ademir, Felipe Azevedo (Rodolfo) e Mauro Zárate (Zé Ricardo). Técnico: Marquinhos Santos.

CARTÕES AMARELOS - Marlon e Lucas Kal (América-MG).

ÁRBITRO - Raphael Claus (Fifa-SP).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 51.123 torcedores.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).