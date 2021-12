Preta Gil revela vontade de ter mais um filho: -Vamos ser pais, sim, mas a forma como vai ser não está definida

05/12/2021 | 21:10



Preta Gil é uma daquelas mulheres que está sempre na ativa! Além de cantora, ela está trabalhando como jurada no Show dos Famosos, durante o Domingão com Huck, e recentemente ela até lançou uma parceria com uma marca de roupas!

Em entrevista à Patricia Kogut, ela falou um pouco sobre como tem sido trabalhar como jurada:

- Eu tomo o maior cuidado do mundo, me coloco muito no lugar deles. Eu não faço um julgamento, faço uma avaliação do que vi, sempre tentando falar coisas construtivas e acolhedoras. Comentei desde o início: eu não teria a menor condição de assumir essa responsabilidade com esse papel de julgar, criticar. Faço uma avaliação construtiva.

Preta também comentou sobre suas preocupações em relação à Covid-19 e sua decisão de não sair com o Bloco da Preta no carnaval de 2022.

- Ainda não existe carnaval no Brasil. Nenhuma prefeitura ou governo do estado autorizou. Mesmo que seja autorizado, é uma posição minha que em 2022 não vou sair. Me sinto realmente ainda muito insegura e vulnerável. Tanto eu quanto meu público. Vejo notas falando que cancelei o bloco, mas não posso cancelar uma coisa que não estava marcada. Nunca confirmei. É triste, não é uma posição fácil. A gente fala de centenas de empregos, mas eu vou sempre pensar em alguma forma de compensar a minha equipe na ausência do carnaval. Infelizmente, é um sacrifício que a gente tem que fazer. É muito precoce. Tudo isso eu já pensava antes de existir uma variante. Agora, então.

A cantora é casada com Rodrigo Godoy desde 2015 e comentou que tem vontade de ter mais um filho.

- A gente pensa, a porteira está aberta. A gente pode engravidar naturalmente ou não, mas meu tempo está se esgotando. Está claro nas nossas cabeças que vamos ser pais, sim, mas a forma como vai ser não está definida. A vida vai se impondo, principalmente com tempo passando. As possibilidades existem, a gente não está com pressa, até porque a vida está assim, estamos nos mudando, tem muita coisa acontecendo. A gente deixa em aberto. Pode ser que engravide naturalmente. Se eu não conseguir, a gente pode querer adotar, tudo é possível.

Preta já é mãe de Francisco, de 26 anos de idade, fruto de seu relacionamento anterior com Otávio Müller.