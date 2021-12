Brasil registra 68 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas; média móvel é de 194

05/12/2021 | 20:46



Neste domingo, 5, 68 pessoas morreraram em decorrência da covid-19 no País. Nas últimas 24 horas, a média móvel semanal, que elimina as distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 194. Se levado o total acumulado em consideração, o Brasil tem 615.674 óbitos notificados desde o começo da pandemia, de acordo com os dados do consórcio de veículos de imprensa.

Não houve registro de mortes pela infecção nos Estados do Mato Grosso, de Sergipe, de Rondônia, do Amapá, do Espírito Santo, do Acre e de Roraima (os dois últimos também não registraram casos). O Distrito Federal não atualiza os dados aos finais de semana.

As notificações de novos casos da doença ficaram em 4.623. Desde março de 2020, o Brasil já registrou 22,1 milhões de casos da infecção. A média móvel de casos nos últimos sete dias é de 8.837.

Os dados diários são reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa, que é formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20 horas.

O balanço de óbitos e de casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho do ano passado, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.