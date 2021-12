Região tem 635 vagas de emprego nesta semana

Dérek Bittencourt



05/12/2021 | 18:10



Quem está em busca de vaga de trabalho para terminar o ano e começar 2022 empregado, são 635 oportunidades no Grande ABC nesta semana. A maioria (269) é ofertada em São Caetano, sendo 31 de vendedor, 25 de mecânico montador e 12 de estágio em diversas áreas. Há ainda para ajudante geral, auxiliar de limpeza e outras. Todas as oportunidades e respectivas descrições estão disponíveis no Portal do Emprego da Prefeitura: https://jobs.recrutei.com.br/portaldoemprego.

Em São Bernardo são 103 vagas disponibilizadas pelo CTR (Central de Trabalho e Renda). Entre elas são 30 de consultor de vendas, 20 de auxiliar de expedição e 20 de auxiliar de limpeza. Mauá anunciou 52 oportunidades via CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá. O painel indica funções de costureira a motorista de carreta.

Diadema teve 36 vagas informadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. São dez como estagiário de educação física, cinco de estagiário em pedagogia, cinco de vendedor de loja em shopping, duas de funileiro, entre outras. Mais informações no site http://emprega.diadema.sp.gov.br.

Em Santo André são 26 oportunidades via CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda), oito delas para motorista de caminhão, três para consultor de vendas, outras três para copeiro de hospital, entre outras. Ribeirão Pires, por meio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) oferta 23 vagas, com destaque para 17 de vendedor interno. Há ainda oportunidades de auxiliar de estoque, pintor e estagiário como auxiliar de escritório. Já o PAT de Rio Grande da Serra tem 21 vagas, entre elas de ajudante de motorista, carpinteiro, eletricista e mais.

A agência de empregos Luandre (candidato.luandre.com.br) tem ainda 110 vagas para o Grande ABC, entre elas de loordenador de operações logísticas, com salário de até R$ 6.500.