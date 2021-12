Enzo Fittipaldi fratura tornozelo após acidente em corrida da Fórmula 2 em Jeddah

05/12/2021 | 17:36



A Federação Internacional de Automobilismo (FIA, na sigla em francês) publicou um comunicado oficial neste domingo confirmando que o brasileiro Enzo Fittipaldi e o francês Theo Pourchaire foram levados por um helicóptero médico para o hospital King Fahad das Forças Armadas, após acidente na largada da Fórmula 2 neste domingo, em Jeddah, no GP da Arábia Saudita. A FIA também confirmou que ambos estavam conscientes no momento em que foram transferidos e que o brasileiro sofreu uma fratura no tornozelo, além de corte no rosto.

"Os pilotos foram imediatamente atendidos pela emergência e pela equipe médica. Ambos estão conscientes e retirados pelos médicos. Os pilotos foram transferidos de ambulância e helicóptero para o Hospital das Forças Armadas King Fahad, em Jeddah", informou o comunicado.

O piloto francês teve problemas na largada e ficou com o carro da ART Grand Prix parado no grid. Pourchaire largou na segunda fila, em terceiro lugar, enquanto Fittipaldi iniciou a corrida em 18º lugar, o que permitiu que o brasileiro alcançasse alta velocidade desde a largada até o momento do acidente.

Os pilotos seguem hospitalizados. Fittipaldi ficou preso nas ferragens do veículo e precisou ser resgatado pela equipe médica, logo depois o piloto deu um sinal com os braços, confirmando estar consciente.

A corrida deste domingo teve apenas cinco voltas, devido a uma nova paralisação após o acidente, bem menos grave, envolvendo Guilherme Samaia e Olli Caldwell, que escaparam ilesos. Oscar Piastri, que largou na pole, foi o vencedor da prova e teve os pontos contados pela metade.