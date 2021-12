Com Leo Baptistão e sem Felipe Jonatan, Carille encerra preparação do Santos

05/12/2021 | 17:24



O técnico Fábio Carille encerrou neste domingo a preparação do Santos para o jogo de segunda-feira contra o Flamengo, no Maracanã, pela 37.ª e penúltima rodada do Brasileirão. O treinador tinha dúvidas sobre a disponibilidade de Felipe Jonatan, mas o departamento médico confirmou que o lateral, com um desconforto no púbis, não está em condições de jogo, portanto ficou fora da lista de relacionados.

Por outro lado, o atacante Léo Baptistão foi liberado, após se recuperar de uma lesão na panturrilha sofrida no dia 13 de outubro, e apareceu entre os nomes convocados para o compromisso deste início de semana. De qualquer forma, deve ficar apenas no banco de reservas.

Já Diego Tardelli segue como desfalque entre as opções para o ataque santista. O experiente jogador de 36 anos ainda se recupera de um edema na coxa, tanto que já estava confirmado como desfalque desde a última sexta-feira.

Sem Felipe Jonatan, que vinha sendo escalado no meio de campo, Carille deve utilizar Marcos Guilherme, novamente à disposição após cumprir suspensão por cartão amarelo, como substituto. Também de volta, Marinho, recuperado de um desconforto muscular, será outra novidade no time titular.

Carille deve escalar o Santos com João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson, Camacho, Vinicius Zanocelo, Marcos Guilherme e Lucas Braga; Marinho e Marcos Leonardo.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros - João Paulo, Diógenes e Jandrei;

Defensores - Luiz Felipe, Madson, Wagner Leonardo, Danilo Boza, Robson Reis, Kaiky e Moraes;

Meias - Sandry, Carlos Sánchez, Vinícius Balieiro, Gabriel Pirani, Vinícius Zanocelo e Camacho;

Atacantes - Léo Baptistão, Marinho, Raniel, Marcos Guilherme, ngelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo.