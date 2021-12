Fiuk afirma que Tatá Werneck saiu do roteiro e atriz rebate: Eu não combino roteiro com ninguém

05/12/2021 | 17:10



E a confusão continua! A participação de Fiuk no Lady Night está dando o que falar. O cantor foi atacado na web por ter deixado Tatá Werneck, apresentadora do programa, sem graça por não participar das brincadeiras. A atriz veio em defesa dele e ele acabou voltando a falar no assunto.

- A gente tinha combinado algumas coisas antes do programa, feito um roteiro e tal. Então ali na hora do ao vivo, normal, saiu um pouco do roteiro, vieram umas perguntas que a gente não tinha combinado. Eu peço desculpa, Tata, se acabou ficando um pouco sem jeito, enfim. Não foi por mal de coração, gente, só porque realmente saiu ali do que a gente tinha combinado um pouco, então foram momentos delicados ali para mim que eu juro que eu não sei como agir na hora, dei o meu melhor ali, declarou ele nos Stories do Instagram.

Antes ele já havia falado que tudo estava certo entre ele e a atriz e que ela havia até mandado um pedido de desculpas para ele. Após os comentários de Fiuk, Tatá não se calou e desmentiu ele no Twitter.

Para quem possa interessar: eu não combino roteiros com ninguém no programa. Eu explico quadros e pergunto sobre que assunto não posso falar. Ponto. O único quadro combinado é o torta com climão que fiz na temporada passada.

Ela ainda foi acusado de não ter perguntado ao Fiuk se ele se sentiria a vontade com as perguntas que ela faria e fugir do roteiro por uma internauta, mas ela rebateu.

Eu não combinei roteiro nenhum!!!! Eu perguntei sobre o que não poderia falar. Ele me disse. Depois falei: vou falar de BBB. Vou zoar cigarro. Vou falar de Juliette. É UM DIA antes saiu que ele estava namorando e a assessoria confirmou.

Tatá ainda afirmou que apenas queria proteger o cantor do hate e as ofensas que ele poderia receber.

Eu queria proteger ele. Mas quando ele fala algo que não aconteceu ele me obriga a me defender. Não quero que ataquem ele. Mas também não quero mentiras.