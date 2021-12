Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, ganha festa de aniversário da Moana!

05/12/2021 | 16:10



Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, completou três anos de idade no dia 29 de novembro, mas a festa de aniversário foi neste domingo, dia 5 de dezembro. O tema deste ano foi todo no clima de praia da personagem Moana!

O cenário da festa contou com vários detalhes de praia, como uma prancha de surfe, muitas plantas, flores e detalhes em azul para lembrar do oceano. O bolo também foi todo enfeitado, levando o nome de Zoe, um Até Sabrina entrou no clima, com um look bem florido.

Para a diversão das crianças, a festa contou com espaços para brincar, pista de dança e estações para pintura, com telas, pincéis e tintas.

A comida também foi toda personalizada com o tema da festa, com doces em formatos especiais, uma estação de pipoca personalizada, estação para montar seu sorvete e até algodão doce em formatos diferentes!

E de lembrancinha para os convidados, uma bolsa cheia de itens de praia, como toalha e boia!

Muito fofo, né?