Rodovias que cortam Grande ABC em direção à Baixada têm tráfego tranquilo

05/12/2021 | 12:09



O motorista que utiliza as rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), tanto em direção às praias do Litoral Paulista quanto no retorno à Capital, encontra trânsito tranquilo. O tempo está encoberto, mas não chega a prejudicar a visibilidade.



A Ecovias, concessionária que administra o SAI, informa que segue em vigor a Operação Normal, que tem cinco pistas para subida e outras cinco à descida da serra. AO acesso à baixada é feito pela pelas pista Sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pelas pistas norte de ambas rodovias.

Ainda de acordo com a concessionária, a alça de acesso ao bairro na saída 20 da pista marginal da Anchieta, sentido Litoral, está bloqueada para obras, e a faixa da direita está bloqueada no trecho, “mas não há registro de lentidão, porque há três faixas abertas para o tráfego”, informa, em nota.

Segundo a Ecovias, em outra rodovia do sistema, a Padre Manoel da Nóbrega, desde o dia 20 de setembro teve início teste operacional para mudança na atual sinalização do viaduto da Curva do S, no km 291, em Praia Grande, que libera o trânsito no acostamento para quem segue sentido Mongaguá. A iniciativa busca verificar a viabilidade de alternativa que deverá reduzir congestionamentos na região. Recomendamos que pedestres e ciclistas utilizem somente a passarela para atravessar a rodovia.



O SAI é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, dos km 270 ao km 292 (Praia Grande), e Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera-Guarujá).