Gusttavo Lima atende pedido de fã em show e ela desmaia no palco

05/12/2021 | 11:10



Gusttavo Lima passou por uma situação inusitada durante um show realizado no sábado, dia 4, no Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. Uma mulher, fã do sertanejo, desmaiou no palco após o cantor insinuar que iria tirar a camisa que vestia e presenteá-la com a peça.

O público que assistia ao show, que faz parte da turnê Embaixador In, filmou o momento, que viralizou nas redes sociais.

A fã conseguiu subir ao palco e ficar na frente do cantor. Ela, então, pede para ele lhe dar a camisa dele, como uma forma de lembrança. Quando Gusttavo dá a entender que irá fazer o gesto, a fã se abaixa e logo em seguida desmaia, caindo no palco.

Inicialmente, Gusttavo não parece acreditar que a mulher havia realmente desmaiado, mas ao perceber que ela não se mexia, os bombeiros logo interferiram na situação.

- Moça do céu!, disse Gusttavo assustado com a cena.

Após o atendimento dos paramédicos, a moça ficou bem e Gusttavo prometeu dar a camisa para ela.