Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank curtem as Maldivas em iate avaliado em 56 milhões de reais

05/12/2021 | 11:10



Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso fizeram muito mistério sobre o destino escolhido para passarem as férias. Mas após tanto suspense, no último sábado, dia 4, o casal surpreendeu ao revelar que está curtindo alguns dias nas ilhas Maldivas.

O destino já virou queridinho entre as celebridades, que compartilham sempre as paisagens paradisíacas do local, que possui 203 ilhas habitadas, já bastante conhecida entre os usuários do Instagram.

O casal, no entanto, mostrou que fugiu completamente do roteiro já feito por muitas celebridades e realizou um passeio em um iate para lá de luxuoso.

A embarcação, chamada Adastra, foi definida por Giovanna como uma espaçonave, devido ao estilo todo moderno, futurístico e grandioso dela.

Em um site de vendas de iates de luxo é possível encontrar a embarcação à venda por nada menos que dez milhões de dólares, mais de 56 milhões de reais.

O casal não revelou quanto desembolsou para alugar o iate para um passeio, mas mostrou todos os detalhes do dia de luxo que tiveram.

Pra completar, ainda exibiram o resort onde estão hospedados. O hotel Patina Maldives tem diárias que variam de dois mil e 500 dólares, aproximadamente 14 mil reais, e 37 mil dólares, cerca de 214 mil reais.

Os dois estão acompanhados pelo casal de atores portugueses Ricardo e Francisca Pereira.