Thaila Ayala deixa maternidade e encanta ao compartilhar foto de Francisco: Alucinada

05/12/2021 | 10:10



Thaila Ayala e Renato Góes já estão em casa com o pequeno Francisco, primeiro filho do casal, que nasceu na última quarta-feira, dia 1º. O casal de atores foi clicado deixando a maternidade Perinatal, na Barra da Tijuca, no início da tarde de sábado, dia 4.

O anúncio do nascimento do bebê foi feito por Renato Góes: Seja bem-vindo, meu filho. Francisco nasceu. Melhor dia da minha vida, escreveu ele, mostrando a marca do pé do menino carimbada em seu antebraço.

Thaila, que ainda divulgou uma foto da família reunida logo após o parto, ainda recebeu na maternidade a visita de sua melhor amiga e madrinha de casamento, Fiorella Mattheis, que compartilhou momentos do primeiro encontro com Francisco.

Já a mamãe-coruja mostrou que está mesmo encantada com a chegada do primeiro filho. Logo após deixar a maternidade, Thaila compartilhou foto em que Francisco aparece com a língua à mostra e usando a roupinha com que deixou a maternidade.

Oi, gente, deixa eu conta uma coisa pra vocês: minha mainha está completamente alucinada por euzinho aqui e não quer saber de outra coisa não, perderam. Vocês que lutem, escreveu na legenda da publicação.