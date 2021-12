União de forças por um Natal de sonhos

Nilton Valentim

Diário do Grande ABC



05/12/2021 | 09:13



Música, boa comida e a alegria de poder ajudar ao próximo. Tudo isso estará junto e misturado no evento Sonhos de Natal – Um Jantar Show Solidário, que ocorre terça-feira, no Espaço Win, em Santo André.



A principal atração artística da noite será o show Hello Adele Tribute, no qual a cantora Stephanie Lii recria o ambiente de Live at The Royal Albert Hall, trabalho lançado pela britânica em 2011. O show tem reprodução de figurinos e cenários da produção original.



Ainda haverá coral entoando músicas natalinas, além do Papai Noel, que chegará de trenó ao espaço de eventos.



“Mais de 100 empresários participarão desta ação. Tem ocorrido uma procura bacana, com empresas querendo entrar. Além disso, muitas pessoas manifestaram desejo de participar do jantar”, comenta Luiz Américo, proprietário do Grupo Baby Beef Jardim.



Para as empresas foram disponibilizadas três tipos de cotas, que variam de R$ 2.000 a R$ 6.000. Para participar apenas do jantar, o convite custa R$ 300.



Parte do dinheiro arrecadado será destinado à compra de cestas natalinas e brinquedos que vão ser distribuídos para famílias carentes.



As pessoas físicas e empresas poderão doar também pelo WhatsApp (11) 98554-0692. Na noite do evento, durante as transmissões pela TV+ e redes sociais haverá um QR Code também destinado aos interessados em ajudar.



“É muito prazeroso para todos os organizadores ver as pessoas querendo participar”, afirma Luiz Américo, lembrando que o grupo ABC Solidário – Empresários Contra a Fome firmou parcerias com a fabricante de brinquedos Estrela e também com a rede de lojas Nivalmix para garantir os presentes.