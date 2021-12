Thales Bretas joga cinzas de Paulo Gustavo em Nova York

05/12/2021 | 09:10



Há exatos sete meses após a morte de Paulo Gustavo, Thales Bretas, viúvo do ator, prestou uma belíssima homenagem ao humorista e jogou as cinzas dele em Nova York, nos Estados Unidos, na tarde do último sábado, dia 4.

No Instagram, o médico dermatologista compartilhou o momento em que joga as cinzas de Paulo ao lado de três amigos, sendo um deles o também ator Marcus Majella, grande amigo do artista.

Tão bom te ter por perto, mesmo que distante? te sentir em cada lugar, em cada amigo, em cada amor espalhado pelo mundo! Hoje o mundo completa sete meses sem sua presença física, mas você nunca estará ausente! Nunca mais. E agora, para sempre também em NY. Foi muito lindo? o dia ficou mais colorido quando te recebeu! Obrigado amigos @marcusmajella @bercebia_ e @castroo_rj (fazendo o vídeo) por fazerem meu dia e nossa viagem especiais!, escreveu ele na legenda da publicação.