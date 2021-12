Rainha do Natal, Mariah Carey está de volta para celebrar

05/12/2021 | 09:00



Mariah Carey era uma jovem cantora de 25 anos quando saiu All I Want for Christmas Is You (1994), em seu quarto álbum, Merry Christmas. Nesses 27 anos, ela ganhou o status de diva, mas continua sendo "A Rainha do Natal" - mesmo durante a pandemia. No ano passado, ela lançou o especial Mariah Careys Magical Christmas Special, no Apple TV+. Neste ano, repete a dose com Mariahs Christmas: The Magic Continues, no ar desde sexta, dia 3, na plataforma.

"Claro que por causa da covid eu não tinha como encorajar as pessoas a se aglomerarem. É uma responsabilidade muito grande", disse Carey em entrevista coletiva. "Nada se compara a cantar quando seus fãs estão ali. Mas eu tentei conversar com meus fãs virtualmente nesse período, produzi novas músicas e agora temos o especial. É o melhor que posso fazer no momento."

PRODUÇÃO. No ano passado, não havia vacinas - e a produção ficou mais complicada. Neste ano, já há uma diferença: uma nova canção, Fall in Love at Christmas, que ela fez com Khalid e Kirk Franklin. "Eu escrevi muitas músicas de Natal, não foi só All I Want for Christmas Is You, pela qual sou muito grata - acredite nisso", afirmou a cantora. "Mas esta é uma canção de amor e um gospel, tem um quê de nostalgia, de falar de um casal que precisa se apaixonar novamente no Natal." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.