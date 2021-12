Desejos compartilhados por meio de cartinhas de Natal

Yasmin Assagra

Quando chega o fim de ano, é a hora divertida de fazer os pedidos especiais para o Papai Noel, já que o Bom Velhinho trabalha bastante no mês de dezembro para entregar todos esses presentes.



Nesse período, as crianças costumam escrever uma cartinha e enviar para o Papai Noel que sempre dá um jeito de entregar os pedidos na noite de Natal.



De São Bernardo, Rafael Barros Bolgheroni, 6 anos, já está preparando sua segunda cartinha de Natal para enviar direto para o Papai Noel.



Nesse ano, como ele já aprendeu a escrever, produziu a cartinha sozinho, diferentemente do ano passado, quando precisou da ajuda da mãe. Em sua cartinha, Rafael pediu algumas cartas de Pokémon, que são colecionáveis da franquia japonesa.



Como fã de Pokémon, Rafael ainda pediu uma pokebola, que é um brinquedo que armazena e protege o Pokémon. “Esse ano eu me comportei bem. Então, eu acho que vou ganhar o que eu pedi”, comenta Rafael ao lado da mãe.



O ano passado, ele ficou com medo de não receber o presente, já que acha que não se comportou tão bem, Mesmo o Bom Velhinho trouxe a encomenda..



Além disso, para esse ano, Rafael conta que vai deixar embaixo da árvore alguns biscoitos, com refrigerante para o Papai Noel e cenouras para as renas, que o acompanham, como forma de agradecimento.



Assim como o Rafael, Luíza Basarin Bernardo, de Santo André, também de 6 anos, já enviou a primeira cartinha para o Papai Noel pedindo um skate eletrônico.



Luíza garante que se comportou este ano e tirou notas boas na escola. “O ano passado eu precisei de ajuda da minha mãe para escrever minha carta, mas esse ano, eu fiz sozinha”, declara Luíza.



Além disso, a pequena também vai deixar uma mensagem na árvore de Natal, como sinal de agradecimento ao Bom Velhinho. Na escola, Luíza desenhou um boneco de neve com mensagens positivas nessa época natalina.

Correios promovem ação solidária

Os Correios, em mais um ano, preparam uma linda e especial ação de Natal. Papai Noel dos Correios 2021 já está a todo valor.



A ação, que começou no dia 11 de novembro, já recebeu 239 mil cartinhas, disponibilizadas para adoção em todo País, inclusive no Grande ABC, e desta vez, no modelo híbrido: nas agências ou pela internet, no Blog Noel.



Para entender melhor, o projeto Papai Noel dos Correios envolve cartinhas escritas por crianças de escolas públicas e em situação de vulnerabilidade social, com até 10 anos de idade. Elas pedem na cartinha bolas, bonecas e até materiais escolares.



Depois de entregarem nos Correios, todas as pessoas que quiserem ajudar, podem retirar uma dessas cartinhas nos Correios e comprar o presente que foi pedido. Ou seja, todo mundo pode ajudar o Papai Noel por um dia e ainda encher o coração de alguém de muita alegria.



Em todas as agências de São Paulo, as cartas podem ser adotadas até sexta-feira, já pelo Blog Noel vai até o dia 17 deste mês. <EM>



ENTREGA

Depois de retirar e comprar os presentinhos das cartinhas, a entrega de presentes deverá ser feita presencialmente mais próximo dalocalidade indicada no blog. O atendimento presencial será realizado com atenção aos protocolos de segurança – uso de máscaras e distanciamento social.



Todas as informações estão disponíveis no site https://blognoel.correios.combr. As pessoas podem entregar os presentes até o dia 17 de dezembro.

Mensagens podem ser entregues ao Papai Noel pelos shoppings da região

Assim como em todos os anos, o mais legal do Natal é conseguir encontrar com o Papai Noel, principalmente, para levar a cartinha e pedir os presentes deste ano.



Para ajudar nesse encontro tão especial, os shoppings da região recebem o Bom Velhinho durante o mês de dezembro e lá, ele consegue receber todos os pedidos das crianças.



Em Santo André, no Shopping ABC, o Papai Noel marca presença no centro de compras do dia 6 de dezembro até o dia 23 do mês, das 12h às 20h e no dia 24, véspera de Natal, das 12h às 18h.



Também como todos os cuidados por conta da Covid-19, o Papai Noel já está com a presença confirmada todos os dias das 13h às 21h, no Shopping Praça da Moça, em Diadema.