Livro explora o universo marinho dos mares da Bahia

Yasmin Assagra

Diário do Grande ABC



05/12/2021 | 08:51



Falar sobre a conservação da vida marinha é de extrema importância, principalmente nos dias de hoje. E para levantar essa bandeira e levar informação de forma clara e muito divertida, o livro Grude-Grude, do Projeto Coral Vivo, tem essa relevante missão.



O livro, que foi escrito e ilustrado pela dupla Bia Hetzel e Mariana Massarani, explora o universo marinho dos mares do Sul da Bahia, sem abrir mão das informações científicas.



A obra conta a história de um polvo pimpolho que adora se camuflar e assustar vários outros bichos com sua presença faminta, como as lagostas, ouriços, peixinhos, mexilhões, camarões e minhocas marinhas.



Toda essa bicharada foge, se esconde e dança junto com a fome do polvo. Até que, de repente, o molusco superinteligente para e seus três corações disparam ao se deparar com um predador! E, então, fica a pergunta: quem será? Um tubarão ou um golinho?



Crianças de escolas, creches e bibliotecas públicas do Rio de Janeiro podem conferir essa história em mãos, já que o livro foi entregue nesses locais. Para os pequenos que também querem conferir o fim dessa fantasia, a versão digital gratuita está disponível pelo site https://coralvivo.org.br/.