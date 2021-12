Estádio Bruno Daniel é reaberto sob a expectativa de duelo pelo Paulista

ARTHUR GANDINI

Diário do Grande ABC



05/12/2021 | 07:45



O Estádio Bruno Daniel foi reaberto ontem, após 21 meses, sob a expectativa de receber novamente um jogo de futebol, o primeiro durante a pandemia. O local, que chegou a abrigar um hospital de campanha por três meses – encerrado em agosto de 2020, após salvar 446 vidas –, foi amplamente reformado e conta com grama sintética. Foi a primeira vez que o público andreense teve a possibilidade de pisar no local para lazer desde que começou a crise sanitária.



No dia 30 de janeiro, o Brunão recebe Santo André x Corinthians, pela segunda rodada do Paulistão. As autoridades presentes ontem, principalmente o prefeito Paulo Serra (PSDB), deram palpites sobre o embate. A expectativa é a de que o Ramalhão obtenha mais uma vitória sobre o time da Capital. “No ano que vem, o nosso Santo André (está) na Primeira Divisão do Paulista. Estamos montando um time bom para levar o nome da nossa cidade. Quem sabe a gente não tem mais uma alegria, uma surpresa, como tivemos na Copa do Brasil ao ganhar de 2 a 0 (em 2004), no Maracanã, do Flamengo.”



O presidente da Câmara, Pedrinho Botaro (PSDB), fez coro ao prefeito. “Muitos times vão jogar aqui. E, no dia 30, o Coringão vai vir aqui para perder do Santo André”, previu. O cerimonialista oficial do evento, Léo Lucas, ainda lembrou o Timão como freguês do Ramanhão. Nos últimos três confrontos entre os times, foram duas vitórias do Santo André e um empate.



A reabertura do estádio contou com diversas famílias presentes e com muitas crianças que podiam correr e brincar pelo local. O cinegrafista Diego Vieira, 33 anos, foi ao evento junto à família de sete pessoas. Corinthiano e nascido em Santo André, ele irá torcer para os dois times no dia 30. “Meu coração fica dividido, um empate seria ideal. Mesmo eu sendo corinthiano roxo, (o Ramalhão) é o time da minha cidade”, conta.





REVITALIZAÇÃO

Esta reforma no Estádio Bruno Daniel contemplou vestiário novo, iluminação em LED, revitalização do sistema de drenagem e implantação de um método de resfriamento do novo gramado artificial. Além disso, a pista de atletismo foi repavimentada e também foi refeita a pintura das arquibancadas, corrimãos e fachada do estádio. O investimento total foi de R$ 3,7 milhões.



Paulo Serra afirmou que a colocação de grama sintética busca atrair eventos para a casa do Ramalhão. “Esse investimento é para transformar esse estádio em uma arena para ter cultura, shows, lazer, eventos como esse de hoje (ontem). Este gramado proporciona fazer um evento hoje e, amanhã, um jogo da Primeira Divisão ou da Libertadores, que o Santo André vai voltar a disputar, não tenho dúvida. Priorizando sempre o futebol, mas com capacidade de receber grandes eventos”, exemplificou.



A reabertura oficial do estádio ainda contou com a chegada do Papai Noel oficial da cidade, em um trio elétrico, para iniciar as celebrações natalinas de Santo André. (leia mais na página 4 de Setecidades).