Natal inicia em Santo André com visita do Papai Noel a estádio

04/12/2021 | 21:02



As comemorações do Natal em Santo André tiveram início neste sábado (04) no estádio Bruno José Daniel, no bairro Vila América. A Prefeitura decidiu aliar a temática do futebol com as celebrações natalinas e realizou, em um só evento, a entrega da grama sintética do estádio e a chegada do Papai Noel oficial da cidade. O local foi reformado com um investimento de R$ 3,7 milhões e o novo gramado tem o objetivo de permitir que o estádio receba eventos além do futebol, a exemplo de shows. Já o Bom Velhinho chegou em um trio elétrico junto de uma orquestra, que interpretou músicas de natal. O ator desfilou pelo estádio e interagiu com o público até se juntar às autoridades presentes.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra, realizou a reabertura do estádio junto à Ana Carolina Serra, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade do município; do vice-prefeito, Luiz Zacarias; do presidente da Câmara Municipal, Pedrinho Botaro; além de secretários de governo. O campo foi aberto ao público pela primeira vez durante a pandemia. O local chegou a ser utilizado como um hospital de campanha, encerrado em agosto de 2020 e onde um total de 446 pessoas venceu a Covid-19.

Paulo Serra afirmou que a reabertura do estádio é simbólica para a cidade, mas que ainda é preciso haver cuidados em relação à crise sanitária, como evitar aglomerações. “A gente queria ver essa arquibancada lotada, mas a gente ainda vai chegar lá. Ainda não dá para estar lotada. Dá para celebrar o natal com planejamento, cuidado e organização. A gente está precisando disso”, defendeu.

Logo em seguida, o prefeito seguiu de trio elétrico com o Papai Noel e outras autoridades até o parque Celso Daniel, no bairro Jardim. Foi realizada a inauguração da Vila de Natal no local, espaço temático com uma casa para o Bom Velhinho, máquinas de neve artificial e um trenó cenográfico.

Duas inaugurações natalinas ainda devem ser realizadas neste domingo (05). Na avenida Professor Valdemar Mattei, em frente ao parque, às 18h, será aberta a Vila de Luz. Trata-se de um túnel de 106 metros de extensão composto por milhares de luzes. Já o Paço Municipal irá receber, às 19h, a inauguração da sua árvore de natal com o Show das Águas no espelho d’água do Paço. Às 20h30, o prefeito também faz uma visita ao Drive-thru Solidário no Parque Central, no bairro Vila Assunção, que irá receber doações de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade.