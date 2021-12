Giuliano volta e Sylvinho fará pelo menos 3 trocas no Corinthians contra o Grêmio

04/12/2021 | 20:18



O Corinthians terá a volta do meia Giuliano como a principal novidade entre os relacionados para a partida contra o Grêmio, neste domingo, às 16 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo pode marcar o rebaixamento da equipe gaúcha em caso de vitória do time paulista.

Fora das últimas três partidas, o camisa 11 está recuperado de lesão muscular e pode já retornar à equipe como titular. Caso isso ocorra, o técnico Sylvinho pode deslocar o meio-campista Du Queiroz para a lateral direita no lugar de Fagner, que está suspenso. Outra possibilidade, menos provável, é a escalação de João Pedro, lateral-direito de origem.

O meio de campo terá mais mudanças. O volante Gabriel está suspenso e dará lugar a Xavier. Já o meia Willian, em melhor condicionamento físico, deve retomar a titularidade na vaga de Gabriel Pereira.

O colombiano Cantillo segue no departamento médico e, embora seja difícil, o Corinthians ainda não descarta contar com o volante na última partida da temporada, na quinta-feira, contra o Juventude, em Caxias do Sul (RS).

Uma possível escalação alvinegra para enfrentar o Grêmio tem: Cássio; Du Queiroz (João Pedro), Gil, João Victor e Fábio Santos; Xavier, Giuliano e Renato Augusto; Willian, Róger Guedes e Jô.

Caso essas mudanças se confirmem, o Corinthians voltará a contar com seu quarteto de reforços depois de 10 rodadas. A última vez que Giuliano, Renato Augusto, Willian e Róger Guedes atuaram juntos foi em 13 de outubro contra o Fluminense. No total, eles passaram apenas 229 minutos em campo ao mesmo tempo.

Segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa do Corinthians neste sábado, Sylvinho organizou um coletivo em espaço reduzido e depois organizou um trabalho de bolas paradas ofensivas e defensivas. Alguns jogadores também cobraram pênaltis e fizeram treinos específicos de passes.