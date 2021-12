Chile registra primeiro caso da variante Ômicron

04/12/2021 | 20:02



O Chile registrou neste sábado (4) seu primeiro caso da variante Ômicron da covid-19. Um estrangeiro que mora no país voltou da Gana em 25 de novembro e seu teste PCR no aeroporto de Santiago teve resultado positivo, afirmaram autoridades. O estrangeiro, que havia tomado duas doses da vacina da Pfizer, está em bom estado de saúde e em quarentena, enquanto outros passageiros do voo em que ele estava vinham sendo monitorados, disseram, em comunicado, oficiais de saúde em Valparaíso.

Holanda

Na Holanda, a princesa Beatrix, de 83 anos, também foi diagnosticada com covid-19. Ela foi rainha por 33 anos até abdicar em 2013, quando seu filho mais velho, Willem-Alexander, se tornou rei. Fonte: Associated Press.