Vinícius Júnior decide com golaço e Real Madrid derrota Real Sociedad no Espanhol

04/12/2021 | 19:15



O Real Madrid superou as adversidades fora de casa contra a Real Sociedad e derrubou a invencibilidade do time basco diante de sua torcida no Campeonato Espanhol. Com funções diferentes em campo, os brasileiros Éder Militão e Vinícius Júnior foram grandes destaques na partida, fundamentais para a sexta vitória seguida do Real Madrid na competição. O jogo da 16ª rodada aconteceu no estádio Anoeta e terminou com vitória do time de Madrid por 2 a 0.

Líder isolado, o Real Madrid soma 39 pontos e abre vantagem de oito pontos para o segundo colocado, que é o Sevilla. A Real Sociedad perde pela segunda vez seguida e fica na quinta posição, com 29.

O início de jogo foi preocupante para o Real Madrid. Benzema, um dos principais jogadores do clube, levou uma pancada e precisou ser substituído por Luka Jovic. O jogo no estádio Anoeta se voltou ainda mais para a Real Sociedad no primeiro tempo, com o time da casa tentando pressionar, mas sem conseguir vencer a zaga do Real Madrid, com destaque para a grande atuação de Éder Militão e Alaba. A torcida do time do país basco tentou empurrar os mandantes, mas o jogo foi para o intervalo empatado por 0 a 0.

Foi logo após a volta dos vestiários que Vinícius Júnior chamou a responsabilidade e tirou o zero do placar aos 2 minutos. O atacante brasileiro recebeu na ponta esquerda, trouxe para o meio driblando os adversários e puxou uma tabelinha com Jovic. Vinícius recebeu para bater de primeira no canto e fazer 1 a 0. Vinícius Júnior alcança a marca de 10 gols e 3 assistências em 16 jogos no Campeonato Espanhol. Na temporada, são 12 gols e 5 assistências em 21 jogos.

Dez minutos depois do gol, Kroos cobrou escanteio na área, Casemiro desviou de cabeça e Luka Jovic mergulhou para mandar para as redes e fazer 2 a 0 para o Real Madrid. Já na reta final, Militão fez grande jogada na zaga e tocou para Vinícius, que disparou e por pouco não marcou mais um. Éder Militão recuperou nove bolas no jogo, ganhando disputas pelo alto e por baixo com muita tranquilidade.

Um pouco mais cedo, o Atlético de Madrid enfrentou o Mallorca. O time de Madrid também abriu o placar com gol brasileiro, de Matheus Cunha. Mas quem deixou o campo com os três pontos foi o Mallorca, com virada já nos acréscimos. Russo empatou de cabeça e Takefusa Kubo fez o segundo.

O Atlético de Madrid fica empatado em pontos com a Real Sociedad, ocupando a quarta colocação. O Mallorca chega a 19 pontos e ocupa a 12ª colocação na tabela. Na próxima rodada, Real Madrid e Atlético de Madrid fazem clássico. Antes disso, o Real joga com a Internazionale e o Atlético enfrenta o Porto pela Liga dos Campeões. Já o Mallorca receberá o Celta em casa, enquanto a Real Sociedad buscará a recuperação fora de casa contra o Betis.