Manchester City supera o Watford, vence a 5ª seguida e assume liderança do Inglês

04/12/2021 | 17:14



O Manchester City entrou em campo neste sábado sabendo que dependia apenas de si para se tornar o novo líder isolado do Campeonato Inglês e construiu uma vitória sobre o Watford desde os minutos iniciais para confirmar a primeira posição. Os times se enfrentaram no estádio Vicarage Road, pela 15ª rodada, e a partida terminou com vitória do City por 3 a 1.

Somando todas as competições, o Manchester City alcança a marca de sete vitórias seguidas, cinco delas pelo Campeonato Inglês. O time de Pep Guardiola ultrapassa Liverpool e Chelsea, chegando aos 35 pontos, na primeira posição. Já o Watford briga na outra parte da tabela de classificação. Esta foi a terceira derrota consecutiva da equipe, primeira fora da zona de rebaixamento, em 17.º, com 13 pontos.

O Manchester City saiu na frente logo aos quatro minutos de jogo. Foden cruzou e encontrou Sterling livre para cabecear para o fundo das redes. Aos 31, Bernardo Silva pegou rebote do goleiro para ampliar o placar e levar o City em vantagem de dois gols para o intervalo.

O terceiro gol da equipe de Manchester saiu aos 18 minutos do segundo tempo, novamente com o português Bernardo Silva. Desta vez ele recebeu de Walker, cortou para o meio e bateu de perna esquerda no ângulo. O Watford fez um gol de honra aos 29 com Cucho Hernández, que chutou na trave e depois pegou rebote, diminuindo para 3 a 1.

O clube de Manchester agora finaliza a fase de grupos da Liga dos Campeões com jogo diante do RB Leipzig, no meio da próxima semana, e volta a campo pelo Campeonato Inglês para enfrentar o Wolverhampton e tentar seguir na liderança. Já o Watford enfrentará o Brentford, na próxima sexta-feira, pelo Campeonato Inglês, para tentar se afastar da zona de rebaixamento, objetivo dos dois clubes.