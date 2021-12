Anitta se apresenta no iHeartRadio KIIS FM Jingle Ball

04/12/2021 | 16:11



Anitta novamente fazendo tudo!

Desta vez, a cantora se apresentou no iHeartRadio KIIS FM Jingle Ball, um dos eventos natalinos mais importantes e tradicionais dos Estados Unidos, que acontece anualmente no início de dezembro e conta com diversas apresentações de famosos. Na edição deste ano, além do show da cantora também rolaram performances de Ed Sheeran, BTS, Doja Cat e vários outros.

Para sua apresentação, Anitta escolheu um look todo no clima natalino, mas claro, com a cara da cantora! O macacão usado era vermelho com pelinhos brancos igual uma roupa de Papai Noel, mas bem justinho e com várias aberturas.

Em seu Instagram, ela falou um pouco sobre o momento especial em sua carreira: Sim. Eu cantei no Jingle Ball LA ontem. E foi um dos melhores momentos de todos. Muito obrigada pelo convite, I Heart Radio, me senti muito honrada.