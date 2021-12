Sandra Bullock relembra cena de filme com Ryan Reynolds nu, confira!

04/12/2021 | 16:11



Em participação ao podcast About Last Night Podcast, Sandra Bullock relembrou a cena icônica dela e de Ryan Reynolds nus no filme A Proposta. A produção de 2009 marcou nossos corações e a memória com a cena cômica dos dois astros completamente pelados. A atriz comentou como foi o momento da gravação do filme.

- Ryan e eu nos conhecemos desde que éramos pré-adolescentes. Nós somos amigos de muito, muito tempo atrás. Tivemos que fazer a cena nua naquele dia e Anne Fletcher - nossa diretora que é simplesmente incrível, ela é ótima - tinha um set fechado, o que significa que ninguém tinha permissão para estar lá, apenas o pessoal de cabelo e maquiagem chegando para esconder o que fosse preciso.

Ela também explicou que eles não estavam totalmente sem roupas.

- Ryan e eu tínhamos essas coisas da cor da pele grudadas em nossas partes íntimas, meu cabelo estava estrategicamente sobre os mamilos e o pequeno Ryan - não pequeno, de forma alguma! -, bom tinha algo lá, e eu não sei porque eu não vi, eu não olhei!