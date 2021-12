Thales Bretas viaja à Nova York pela primeira vez desde morte de Paulo Gustavo: Essa cidade tem os capítulos mais bonitos da minha história

04/12/2021 | 16:10



Thales Bretas decidiu fazer uma viagem à Nova York, nos Estados Unidos, acompanhado dos amigos Marcus Majella e Castro, e está compartilhando alguns momentos em seu Instagram. Esta é a primeira vez do dermatologista na cidade desde a morte de seu marido, Paulo Gustavo.

Em uma publicação, Thales falou sobre a alegria de estar em Nova York ao lado de pessoas queridas:

Amando estar aqui com vocês Marcus e Castro! Muito importante e significativo, essa cidade tem os capítulos mais bonitos da minha história! Reviver ao lado de vocês, com amor, é tudo o que preciso. Amanhã Castro sai de trás das câmeras e aparece com a gente!

Vários famosos amigos de Thales comentaram na publicação, felizes por ele:

Thales que emoção estar aí, escreveu Mônica Martelli.

Que bom que está em boa companhia, escreveu Ingrid Guimarães.

Que bom que você está acolhido, comentou Cláudia Raia.

Nos Stories, Thales reforçou a felicidade por estar com pessoas especiais em um lugar tão especial:

Que bom estar com vocês aqui, nessa cidade que respira (e inspira) tanto o Paulo Gustavo.