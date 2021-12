Brad Pitt irá atuar em filme sobre Fórmula 1 com parceria de Lewis Hamilton

04/12/2021 | 15:11



Disputa em Hollywood! Brad Pitt foi anunciado para um novo filme sobre Fórmula 1, e o mundo do cinema estremeceu. Ao que parece, a produção também terá a participação de Lewis Hamilton - ainda não se sabe como será a contribuição do piloto.

Segundo o The Hollywood Reporter, a disputa entre os estúdios está rolando para ver quem ficará com o filme. Paramount, MGM, Sony e Universal, além de serviços de streaming como Netflix, Apple TV+ e Amazon Prime Video estão na briga. E não para por aí! A Disney, que normalmente não se envolve em disputas como essa, também está no meio.

Ainda não se sabe muito sobre o longa, a trama é desconhecida e o início das gravações não foi divulgado, mas com o nome de Pitt e Hamilton, estúdios e todos do mundo do cinema já se interessaram pela produção.

A direção é de Joseph Kosinski com produção de Jerry Bruckheimer.